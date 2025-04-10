Сроки получили по лицензиям

В Москве вынесен приговор бывшим руководителю управления Ростехнадзора (РТН) по ядерной безопасности Андрею Лавриновичу и еще двум сотрудникам ведомства. Суд признал их виновными в получении взяток от организаций, желавших провести экспертизы при выдаче лицензий на работы в области использования атомной энергии. Фигуранты получили от пяти до семи лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Лавринович, Кирилл Неволин и Артем Аникин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Лавринович, Кирилл Неволин и Артем Аникин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Таганский суд столицы вынес приговор трем чиновникам Ростехнадзора, отвечавшим за безопасность ядерных объектов. Замначальника, а в последующем исполняющий обязанности главы управления РТН по ядерной безопасности Андрей Лавринович, начальник отдела лицензирования Алексей Аникин и специалист-эксперт управления Кирилл Неволин были признаны виновными в «получении взятки должностным лицом по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере» (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Возглавляемое господином Лавриновичем управление РТН отвечает за выдачу лицензий на выполнение работ в области использования атомной энергии. Для получения лицензии все желающие должны были сначала пройти экспертизу безопасности, которую проводили лицензированные РТН фирмы. Одной из них было ООО «Матэк», соучредителями которого являлись Максим Вакутин и Владимир Гинкин.

По данным следствия, Андрей Лавринович предложил господину Гинкину через ООО «Матэк» подыскивать желающих получить положительное заключение экспертизы и затем лицензию Ростехнадзора.

Гинкин должен был сообщать Лавриновичу данные юридического лица, которое хотело получить лицензию. Затем, по материалам дела, глава управления называл стоимость своей «услуги» и поручал своим подчиненным, среди которых были господа Аникин и Неволин, подготавливать положительную экспертизу безопасности от имени фирмы Гинкина. Затем он отправлял последнему заключение, а тот, по версии следствия, передавал его коммерсантам, которые в итоге получали лицензии. Отметим, что размеры взяток, согласно данным следствия, были относительно небольшими — от 900 тыс. до 2,5 млн руб.

В итоге суд признал всех фигурантов виновными и приговорил Андрея Лавриновича к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 12 млн руб., Алексея Аникина — к шести годам строгого режима и штрафу в размере 3,8 млн руб., Кирилла Неволина — к пяти годам и штрафу в размере 2,8 млн руб.

Фигуранты были взяты под стражу в зале суда, ранее они находились под запретом определенных действий.

Защитник господина Лавриновича отметил, что у его клиента есть два заболевания, входящих в перечень препятствующих содержанию под стражей.

Адвокат дважды ходатайствовал о проведении судебно-медицинской экспертизы, однако в этом суд ему отказал. Во время судебного заседания господину Лавриновичу стало плохо, к зданию суда вызвали бригаду скорой помощи.

Защита будет обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор.

Отметим, что ранее Хамовнический суд столицы отправил господ Гинкина и Вакутина под домашний арест, им инкриминировали дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Дело признавшего вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве Гинкина затем было выделено в отдельное производство, в июне 2023 года Таганский райсуд столицы признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 3,5 млн руб.

Ефим Брянцев