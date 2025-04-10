«Роскосмос» будет работать с Курчатовским институтом в рамках ядерной программы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на реализацию ядерной космической программы. Об этом говорится в пресс-релизе «Роскосмоса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Без научного руководителя в лице Курчатовского института реализовать эту задачу будет практически невозможно»,— отметил глава госкорпорации.

Стороны также планируют совместно развивать ядерные космические технологии для последующего их вывода на рынок. Обеспечивать взаимодействие «Роскосмоса» и Курчатовского института будет Объединенный совет по стратегическому развитию. В него вошли десять человек, по пять представителей от каждой организации, также будут привлекаться профильные эксперты.

«Сегодняшнее соглашение позволит зафиксировать наше технологическое лидерство на многие десятилетия вперед»,— подчеркнул Михаил Ковальчук.

31 марта во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Дмитрий Баканов сообщил о включении ядерной космической программы в национальный проект по освоению космоса. Также глава «Роскосмоса» заявлял о планах удвоить к 2030 году российскую орбитальную группировку.

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