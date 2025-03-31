Глава «Роскосмоса»: ядерная космическая программа войдет в профильный нацпроект

Национальный проект по освоению космоса включит в себя ядерную космическую программу. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В состав национального проекта в обязательном порядке войдут орбитальная группировка Российской Федерации, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, также пусковая программа — все семейство наших ракет и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа»,— сказал господин Баканов.

Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что космическая отрасль является гордостью России, поэтому необходимо сохранять одну из лидирующих позиций на мировой арене.

Господин Путин отметил большой опыт работы Дмитрия Баканова. Ранее он был директором компании «Спутниковая система "Гонец"», входящей в контур госкорпорации «Роскосмос». С 2019 года господин Баканов занимал пост директора департамента цифровой трансформации Минтранса, с 2022 года — замминистра транспорта. В 2023 году стал председателем совета директоров АО «ГЛОНАСС». Там господин Баканов запустил проект беспилотных транспортных средств на трассе М-11 для доставки коммерческих грузов, также рассматривался вариант реализации проекта и на трассе М-12 до Казани.

6 февраля 2025 года Дмитрия Баканова назначили на должность гендиректора «Роскосмоса». Юрий Борисов, занимавший этот пост с 2022 года, стал спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.