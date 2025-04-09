Главные новости за 9 апреля. Новороссийск
Мэрия Новороссийска судится с импортером цитрусовых из-за контейнерной площадки.
Под Новороссийском возобновили работу выносного причального устройства КТК.
Росморпорт подал иск к НМТП о восстановлении противорадиационного укрытия.
Под Новороссийском обнаружили фрагменты сбитого беспилотника.
В Новороссийске объявят результаты анализов загрязнения река Озерейка 17 апреля.
Власти Новороссийска: доступ к братской могиле советских воинов не ограничен.
На дорогах Новороссийска с начала года погибли пять человек.
Банда из Новороссийска ответит в суде за похищения и убийства.
Полиция Кубани опровергла публикацию в соцсетях о крупном ДТП в Новороссийске.
В Новороссийске отловили 103 бродячих собаки за март.
Стоимость билета на «Комету» из Анапы в Сочи составит 10,5 тыс. руб.