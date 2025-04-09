Росморпорт подал иск к НМТП о восстановлении противорадиационного укрытия
Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск ФГУП «Росморпорт» к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Истец требует от ответчика привести защитное сооружение — помещение противорадиационного укрытия (ПРУ) — в состояние готовности к использованию по целевому назначению.
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«Принять исковое заявление. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 28.04.2025», – говорится в определении суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.
Противорадиационное укрытие предназначено для защиты людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и должно обеспечивать непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени.
В феврале Арбитражный суд Краснодарского края отказал Новороссийскому комбинату хлебопродуктов (НКХП) в иске к региональному управлению Росимущества о списании аварийного защитного сооружения гражданской обороны на 300 человек.