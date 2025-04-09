«Роял Фреш» гонят с места

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к производству кассационную жалобу администрации Новороссийска, оспаривающую отказ в удовлетворении требований к ООО «Роял Фреш» об освобождении земельного участка от ISO-контейнеров. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ООО «Роял Фреш» работает с 2011 года и имеет представительства в Новороссийске и Москве. Как сказано на сайте компании, «Роял Фреш» является одним из ключевых российских импортеров цитрусовых из Турции и Египта. Также компания работает с ключевыми производителями свежих фруктов и овощей из девяти стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром является Ольга Егер. Выручка компании по итогам 2024 года составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 744 тыс. руб.

Спорный участок площадью 3 га расположен в Цемдолине и находится в собственности ООО «Роял Фреш» с ноября 2022 года. На нем расположено нежилое здание «Склад хранения удобрений» площадью 271 кв. м 1989 года постройки.

Согласно материалам дела, в 2024 году городская администрация обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием обязать компанию освободить земельный участок от ISO-контейнеров (стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом).

Мэрия утверждает, что массовое складирование контейнеров организовано в непосредственной близости от жилых домов, что создает риск для жизни и здоровья населения, а также негативно влияет на окружающую среду и условия проживания граждан.

В 2023 году по результатам внепланового контрольного мероприятия администрацией был составлен акт, в котором зафиксирован факт массового размещения ISO-контейнеров. После этого компании было направлено письмо о необходимости приведения участка в соответствие с установленным видом использования (по генеральному плану Новороссийска участок относится к зоне озеленения специального назначения).

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении требований мэрии. Было установлено, что администрация провела внеплановое контрольно-надзорное мероприятие без учета моратория, введенного постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года №336. «При заявлении настоящего иска, администрацией не учтено, что использование находящегося в частной собственности земельного участка и объектов недвижимости не по целевому назначению влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях, при этом администрация собственником спорного земельного участка и объектов недвижимости не является»,— говорится в решении суда первой инстанции.

Кроме того, не были представлены доказательства того, что использование участка создает угрозу жизни и здоровью граждан, наносит ущерб окружающей среде или объектам культурного наследия.

Рассмотрение кассационной жалобы мэрии назначено на 22 мая 2025 года.

Наталья Решетняк