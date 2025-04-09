Под Новороссийском обнаружили фрагменты сбитого беспилотника

Фрагменты сбитых БПЛА обнаружены в хуторе Семигорском под Новороссийском. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На месте обнаружения обломков работают специалисты экстренных и специальных служб. Территория оцеплена.

Повреждений инфраструктуры в Семигорском не зафиксировано. Жителям Новороссийска напомнили, что при обнаружении фрагментов БПЛА нужно сообщить об этом по номеру 112 и не приближаться к находке.

По данным министерства обороны России, за ночь системы ПВО уничтожили 67 БПЛА над Краснодарским краем. Еще шесть украинских беспилотников были перехвачены над акваторией Черного моря.

Алена Воробьева