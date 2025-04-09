На дорогах Новороссийска с начала года погибли пять человек

Итоги I квартала 2025 года подвели в Госавтоинспекции Новороссийска. Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) опубликована в Telegram-канале ГИБДД Управления МВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За три месяца 2025 года на территории Новороссийска зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибло, 52 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано три ДТП, в которых травмы получили четверо детей.

С участием пешеходов зарегистрировано 14 ДТП, один человек погиб, 14 травмированы. По данным Госавтоинспекции по вине пешеходов зарегистрировано шесть ДТП. К ответственности пешеходы на улицах Новороссийска привлекались 1017 раз.

За рулем транспортного средства в состоянии опьянения сели 115 человек, из них повторно, уже будучи лишенными права управления, семь человек. За эти и другие нарушения права управления лишены 86 водителей.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в 2024 году автомобилисты города-героя выплатили 52 млн рублей штрафов.

Алена Воробьева