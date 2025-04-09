Под Новороссийском возобновили работу выносного причального устройства КТК

Выносное причальное устройство (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) введено в эксплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба КТК.

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«В соответствии с решением ФАУ "Российский морской регистр судоходства" по результатам выполненного внеочередного освидетельствования восстановлен класс ВПУ КТК-1 РС №010784»,— говорится в сообщении.

Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3. О возобновлении работы ВПУ КТК-2 будет сообщено дополнительно.

Выносные причальные устройства находятся в Южной Озереевке под Новороссийском. ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 были выведены из эксплуатации 31 марта 2025 года по итогам проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Приморский районный суд Новороссийска назначил штраф АО «КТК-Р» на 200 тыс. руб. из-за нарушений требований безопасности при перевалке нефти. При этом суд не стал ограничивать работу выведенных из эксплуатации выносных причальных устройств.

Алена Воробьева