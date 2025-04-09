Власти Новороссийска: доступ к братской могиле советских воинов не ограничен

Объект культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в районе ДЗОТа «Сарайчик» в 1942-1943 годах находится в производственной зоне, однако доступ к памятнику не ограничен. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в управлении культуры города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«В соответствии с Генеральным планом городского округа муниципального образования Новороссийска, территория объекта культурного наследия в районе земельного участка отнесена к производственной зоне»,— рассказали в управлении культуры.

Доступ к объекту культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в районе ДЗОТа «Сарайчик» в 1942-1943 годах» открыт по адресу: Сухумское шоссе, 90. Как уточнили в управлении культуры, предприятие, через земельный участок которого осуществлялся фактический проход, не ограничивает доступ к памятнику.

«Также имеется возможность заезда на автомобильном транспорте. Охрана на объекте при необходимости открывает ворота и не препятствует передвижению к памятнику»,— разъяснили в управлении культуры.

Ранее жители Новороссийска обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на ограничение доступа к памятнику федерального значения. Собственник участка, на котором находится братская могиля советских воинов, погибших в районе ДЗОТа «Сарайчик», где захоронено более 3 тыс. бойцов, установил ограждение и организовал на территории склад контейнеров, фактически закрыв доступ к памятнику, заявили в инфоцентре. Возбуждено уголовное дело.

Алена Воробьева