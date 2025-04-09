Полиция Кубани опровергла публикацию в соцсетях о крупном ДТП в Новороссийске

Фейк о смертельной гонке с пятью погибшими в горящих автомобилях в Новороссийске опровергли в полиции Кубани. Опровержение опубликовала пресс-служба МВД Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Полиция Кубани сообщает, что эта информация не соответствует действительности»,— говорится в собщении.

Ранее в Новороссийске подвели итоги работы Госавтоинспекции за I квартал 2025 года. В 48 дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека. С участием пешеходов с начала года произошло 14 аварий, один человек погиб.

Алена Воробьева