Стоимость билета на «Комету» из Анапы в Сочи составит 10,5 тысяч рублей

Стала известна стоимость билетов на пассажирское судно «Комета», которое начнет навигацию с 15 мая 2025 года по новому маршруту Сочи — Анапа с дополнительными остановками в Лазаревском, Туапсе и Геленджике. Цена билета составит 10,5 тыс. руб., сообщили в Ассоциации туроператоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В прошлом году маршруты были немного другие — комета «Ялта» курсировала по маршруту Сочи — Анапа — Сочи, проработав чуть больше месяца и перевезя более 5 тыс. человек. А комета «Севастополь» работала на линии Новороссийск — Геленджик — Сочи и перевезла за полгода около 30 тыс. пассажиров»,— уточнили в АТОР.

В этом году «Комета» свяжет самые популярные морские курорты. Стоимость путешествия составит 10,5 тыс. руб. на взрослого за полный маршрут из Сочи в Анапу. Проезд из Сочи в Геленджик обойдется в 7,3 тыс. руб. Стоимость детских билетов варьируется от 3,7 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб. Также предусмотрены льготные категории билетов — их стоимость будет дешевле обычных тарифов примерно на 1 тыс. руб.

Алена Воробьева