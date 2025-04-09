Банда из Новороссийска ответит в суде за похищения и убийства

Жители Новороссийска в возрасте от 30 до 34 лет, обвиняемые в бандитизме, похищении и убийстве супруги бизнесмена, предстанут перед судом. Организатор преступного сообщества скончался от сердечного приступа после задержания, уточнили в СУ СКР Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщники ответят перед судом по ряду статей Уголовного Кодекса РФ. Они обвиняются в бандитизме, убийстве двух и более человек, похищениях, угонах автомобилей, умышленном уничтожении чужого имущества, кражах, незаконном обороте оружия, вымогательстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Уголовное дело вел первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, 30-летний фигурант, находясь в Новороссийске, увидел местную жительницу на дорогостоящем автомобиле и решил похитить ее с целью получения выкупа. Он создал вооруженную преступную группу, куда вовлек двух своих знакомых. Первым пострадавшим от рук бандитов стал владелец легкового автомобиля в гаражном кооперативе. Его транспорт понадобился для ведения слежки за предполагаемой жертвой. Бандиты дважды меняли автомобили, после чего, выследив хозяйку дорогостоящей машины, напали на нее и похитили на угнанном автомобиле.

После убийства жертвы в лесу, ее тело переместили в устье ручья, сокрыв под ветками. Супругу погибшей бандиты передали, что его жена жива и потребовали выкуп в криптовалюте на сумму свыше 87 млн руб. Муж погибшей сразу же обратился в правоохранительные органы.

В ходе следствия также было установлено, что 30-летний организатор преступного сообщества ранее аналогичным способом похитил жителя Смоленской области, после чего сжег его автомобиль и задушил его владельца. Также фигурант убил сообщника, с которым ранее совершал преступления. Тело погибшего он захоронил в лесном массиве на территории Новороссийска.

Организатор преступного сообщества был задержан в кратчайший срок. Однако в отделе полиции он скончался от сердечного приступа. Затем были задержаны остальные участники банды. Все они заключены под стражу. Дело передано в суд.