В Новороссийске обнародуют результаты проб воды из реки Озерейка 17 апреля

Министерство природных ресурсов Краснодарского края совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой подтвердили загрязнение левого притока реки Озерейки в Новороссийске. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Загрязнение почвы и ручья рядом с мусорным полигоном выявили во время обследования территории на участке протяженностью около километра. Установлено, что оно произошло в результате сброса сточных вод (фильтрата полигонов захоронения ТКО).

«На месте отобраны пробы воды и почвы. Специалисты краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга проводят количественный химический анализ образцов. Результаты будут известны 17 апреля»,— прокомментировали в оперштабе Краснодарского края.

Все материалы по итогам обследования переданы в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Проводится комплексная проверка.

Ранее видео с фильтратом в реке Озерейка в своем Telegram-канале опубликовал эколог Евгений Витишко. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что инспекция ведомства обнаружила следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора.

Алена Воробьева