В Новороссийске отловили 103 бродячих собаки за март

За март 2025 года в Новороссийске было отловлено 103 безнадзорных собаки. Из них 81 самка, сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Можно сказать, что предотвращено появление 800 безнадзорных собак, так как в среднем за полгода каждая из них принесла бы от семи до 10 щенков, которые пополнили бы ряды бездомных животных. Все собаки пройдут стерилизацию, вакцинацию, обработку от паразитов, биркование и будут возвращены на прежнее место обитания»,— написал господин Гавриков.

По его словам, работники органов местного самоуправления постоянно ведут мониторинг животных без владельцев на улицах города. Несмотря на заключенный контракт по отлову животных, вопрос работы с бродячими собаками в Новороссийске по-прежнему считается актуальным.