Главные новости за 8 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По уголовному делу о хищении бюджетных средств задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину. Большую часть времени фигурантка дела проводила у семьи в Москве, прикрываясь командировками. В столице она купила две квартиры в районе Тропарево-Никулино площадью около 58 и 50 квадратных метров соответственно.

Общая стоимость недвижимости составляет 40 млн рублей. Одну из квартир подозреваемая оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов. Сотрудники правопорядка предполагают, что средства были получены классическим способом, через начисления сотрудникам вуза «повышенной зарплаты».

Нападающий СКА Иван Демидов принял решение присоединиться к клубу НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщает пресс-служба армейцев 7 апреля. Права на 19-летнего хоккеиста в КХЛ остаются у команды с берегов Невы. Нападающий вернется в Петербург, если не сумеет закрепиться в Северной Америке.

Господин Демидов прошел всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе главной команды форвард стал лучшим бомбардиром сезона 2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»» ищет подрядчика для проведения строительно-монтажных работ на площадке «Новоорловская». На возведение инновационного центра выделили почти 2 млрд рублей.

Заказчик отвел 330 календарных дней на реализацию проекта. Предстоит построить трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. метров, одноэтажное производственное здание и корпус Г-образной формы. В документе к закупке указано, что площадь участка под застройку составляет 15,6 тыс. кв. метров, самой застройки — 12,7 тыс. кв. метров.

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Гладышева и Кирилла Метелева, подозреваемых в вымогательстве 15 тыс. долларов у бывшего кандидата в губернаторы города (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) за удаление статьи критического содержания. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно материалам дела, в период с апреля по июнь 2024 года Гладышев — директор ООО «Глагол» — и Метелев, главный редактор интернет-ресурса konkretno.ru, вымогали у М., собиравшейся сделать заявление о своем намерении участвовать в выборах, 15 тыс. долларов за снятие критической публикации на вышеупомянутом и других сайтах.

В Луганске летом прошлого года представили памятник российскому художнику Ивану Шишкину, над ним работал член Московского союза художников, скульптор Максим Малашенко. Теперь же его намерены установить в Санкт-Петербург, сообщил «Ъ-СПб» идейный вдохновитель Василий Переверткин.

«Памятник экспонируется в Луганске в рамках выставки одной скульптуры. Хотим установить его в Санкт-Петербурге. Пока только начали эту работу. В планах связаться с администрацией Василеостровского района. Есть мысли установить памятник рядом с домом, где жил Иван Иванович Шишкин»,— уточнил Василий Переверткин.

Московская компания ООО «ТСП» стала победителем конкурса на строительство учебно-спортивного корпуса СПбГАСУ на набережной реки Фонтанки, д. 123. Новый объект по заказу ФППК «Единый заказчик в сфере строительства» возведут за 894,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет построить здание общей площадью 5,3 тыс. кв. м высотой в шесть этажей, включая подземный. Финансирование строительства будет осуществляться из федерального бюджета. Завершить работы необходимо до конца 2027 года.

В петербургском метро останавливали движение поездов на участке линии № 5. Причина — падение человека на рельсы. Из-за произошедшего на несколько минут закрывали на вход станцию метро «Старая Деревня».

Движение по «фиолетовой» ветке временно осуществлялось от станции «Шушары» до «Чкаловской». С 14:49 станция «Старая деревня» начала работать в обычном режиме. Пассажира подняли с пути, он жив.

Тверской суд Москвы отклонил иск петербургской писательницы Дарьи Мишиной к телеведущей Регине Тодоренко на книгу последней «Регина-путешественница».

Петербурженка пыталась через суд признать права на авторство и взыскать гонорар с москвички за написание литературного произведения. Тяжбы между Мишиной и Тодоренко тянулись два года.

Госпожа Тодоренко заявила, что ей жаль, что спор не удалось решить мирным путем. По ее словам, ей и оппонентке пришлось пройти через распри, конфликт и суд. В ходе рассмотрения дела телеведущая столкнулась с большим количеством угроз и насмешек.

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на имущество экс-владельцев российских активов компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также нескольких юрлиц, включая петербургское ООО «Первомайская заря».

Как отмечается в документах, Генпрокуратура России обратилась в суд с иском «о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии». Более подробно основания требований пока не раскрываются.

Ответчиками по этому делу выступают компания «Феникс Проперти Груп Лимитед», Игорь Богородов, Ярослав Шувалов, ООО «Первомайская заря», АО «НОГИНСК-ВОСТОК», ООО «СОЮЗ-ИНВЕСТ», ООО «ДЕЛЬТА», ООО «ГОРИГО», ООО «ЛОГОПАРК ОБЬ» и ООО «Кстовский индустриальный парк 1».

Акционерное общество «Водоходъ. Пассажирский порт» в апреле планирует спустить на воду в Петербурге экскурсионно-прогулочное судно «Москва 2.0» на электротяге. Оно будет осуществлять рейсы по Неве с выходом в Финский залив.

Речь идет о направлениях от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского, а также в обход Васильевского острова по Большой и Малой Неве. На малых реках и каналах судно, рассчитанное на 130 пассажиров, эксплуатировать не будут из-за размеров.

В составе энергетической установки на судне предусмотрен вспомогательный дизель-генератор, позволяющий увеличить автономность и дальность плавания. Крейсерская скорость составляет 20 км/ч.

ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» ищет подрядчика для сноса сгоревшего здания, где прежде работал фитнес-клуб Sport Palace. Согласно документам, объект является самовольной постройкой.

Закупка по демонтажу фитнес-клуба была опубликована накануне. Исполнитель должен завершить снос постройки до 29 октября текущего года. Заказчик ожидает от подрядчика также демонтаж зеленых насаждений, возведение временных зданий и сооружений. Заявки на участие в закупке принимаются до 25 апреля. Итоги будут подведены в конце месяца.

Международный аэропорт Пулково в Петербурге перешел на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 25 октября 2025 года. В рамках весенне-летнего расписания запланированы полеты по 107 направлениям (65 — российским, 42 — международным).

В частности, в этом сезоне появятся рейсы по новым международным направлениям в Санья (Китай) и Брест (Беларусь). Также после зимнего перерыва возобновляются рейсы в Даламан, Бодрум (Турция), Гянджу (Азербайджан), Тегеран (Иран), Монастир и Хаммамет (Тунис).