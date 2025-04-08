Памятник художнику Шишкину намерены установить в Петербурге

В Луганске летом прошлого года представили памятник российскому художнику Ивану Шишкину, над ним работал член Московского союза художников, скульптор Максим Малашенко. Теперь же его намерены установить в Санкт-Петербург, сообщил «Ъ-СПб» идейный вдохновитель Василий Переверткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ивану Шишкину в Луганске

Фото: Василий Переверткин Памятник Ивану Шишкину в Луганске

Фото: Василий Переверткин

Господин Малашенко потратил пять лет на эту работу. В ДНР он преподает в академии имени Матусовского, около которой как раз и установлен памятник. Его курирует Брянская региональная общественная организация содействия в развитии современного искусства «АРТерия».

«Памятник экспонируется в Луганске в рамках выставки одной скульптуры. Хотим установить его в Санкт-Петербурге. Пока только начали эту работу. В планах связаться с администрацией Василеостровского района. Есть мысли установить памятник рядом с домом, где жил Иван Иванович Шишкин»,— уточнил Василий Переверткин.

Речь идет о доме № 30 по 5-й линии Васильевского острова. Художник жил там в 1882-1898 годах.

Татьяна Титаева