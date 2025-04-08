Суд в Москве арестовал имущество владельцев петербургского ООО «Первомайская заря»

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на имущество экс-владельцев российских активов компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также нескольких юрлиц, включая петербургское ООО «Первомайская заря». На данные в картотеке суда обратило внимание РИА Новости.

Как отмечается в документах, Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском «о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии». Более подробно основания требований пока не раскрываются. Ответчиками по этому делу выступают компания «Феникс Проперти Груп Лимитед» (Phoenix Property Group Limited), Игорь Богородов, Ярослав Шувалов, ООО «Первомайская заря», АО «НОГИНСК-ВОСТОК», ООО «СОЮЗ-ИНВЕСТ», ООО «ДЕЛЬТА», ООО «ГОРИГО», ООО «ЛОГОПАРК ОБЬ» и ООО «Кстовский индустриальный парк 1».

В конце января арбитраж полностью удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и структурам Raven Russia. Тогда 16 складских комплексов, находящихся в собственности компании, были переданы государству (в лице Росимущества).

В рамках нового иска суд арестовал движимое и недвижимое имущество, а также доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юрлиц Игоря Богородова и Ярослава Шувалова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Raven Russia продала бизнес-центр «Константа» на площади Конституции.

Дарья Астанина