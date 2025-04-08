Инновационный центр на площадке ОЭЗ «Новоорловская» построят за 2 млрд рублей

АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»» ищет подрядчика для проведения строительно-монтажных работ на площадке «Новоорловская». На возведение инновационного центра выделили почти 2 млрд рублей.

Заказчик отвел 330 календарных дней на реализацию проекта. Предстоит построить трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. метров, одноэтажное производственное здание и корпус Г-образной формы.

В документе к закупке указано, что площадь участка под застройку составляет 15,6 тыс. кв. метров, самой застройки — 12,7 тыс. кв. метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на строительство поликлиники на Северном проспекте потратят 5,1 млрд рублей.

Татьяна Титаева