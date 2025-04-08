Движение по «фиолетовой» ветке метро останавливали из-за падения человека на рельсы

В петербургском метро останавливали движение поездов на участке линии № 5. Причина — падение человека на рельсы, сообщили 8 апреля в пресс-службе подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Из-за произошедшего на несколько минут закрывали на вход станцию метро «Старая Деревня». Движение по «фиолетовой» ветке временно осуществлялось от станции «Шушары» до «Чкаловской».

С 14:49 станция «Старая деревня» работает в обычном режиме. Пассажира подняли с пути, он жив, уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Андрей Цедрик