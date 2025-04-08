Снос сгоревшего фитнес-клуба Sport Palace на Крестовском обойдется в 92 млн рублей

ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» ищет подрядчика для сноса сгоревшего здания, где прежде работал фитнес-клуб Sport Palace. Согласно документам, объект является самовольной постройкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Закупка по демонтажу фитнес-клуба была опубликована накануне. Исполнитель должен завершить снос постройки до 29 октября текущего года. Заказчик ожидает от подрядчика также демонтаж зеленых насаждений, возведение временных зданий и сооружений.

Заявки на участие в закупке принимаются до 25 апреля. Итоги будут подведены в конце месяца.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Центр государственной экспертизы» выдал положительное заключение на снос сгоревшего здания на Южной дороге.

Татьяна Титаева