Судно «Москва 2.0» на электротяге спустят на воду в Петербурге в апреле

Акционерное общество «Водоходъ. Пассажирский порт» планирует спустить на воду в Петербурге экскурсионно-прогулочное судно «Москва 2.0» на электротяге, сообщают «Ведомости» 8 апреля. Оно будет осуществлять рейсы по Неве с выходом в Финский залив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Фото: АО «Водоходъ. Пассажирский порт»

Речь идет о направлениях от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского, а также в обход Васильевского острова по Большой и Малой Неве. На малых реках и каналах судно, рассчитанное на 130 пассажиров, эксплуатировать не будут из-за размеров. Длина «Москвы 2.0» составляет 33,3 метра в длину и 8 метров в ширину.

«Москва 2.0» является электрической версией теплохода «Москва» Р-51, который в советское время был самым популярным типом прогулочных речных судов. В составе энергетической установке на судне предусмотрен вспомогательный дизель-генератор, позволяющий увеличить автономность и дальность плавания. Крейсерская скорость составляет 20 км/ч.

Закладка первого судна «Москва 2.0» состоялась на верфи Emperium в Ленобласти 27 апреля 2024 года. К 2030 году верфь планирует построить по заказу компании «Водоходъ. Пассажирский порт» 25 подобных судов. «Москва 2.0» станет первым электрическим судном, которое будет работать в городе на Неве на постоянной основе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Газпром СПГ технологии» приступит к строительству трех судов для навигации по рекам Петербурга.

Андрей Маркелов