Нападающий Иван Демидов покинет СКА ради карьеры в НХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов принял решение присоединиться к клубу НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщает пресс-служба армейцев 7 апреля. Права на 19-летнего хоккеиста в КХЛ остаются у команды с берегов Невы. Нападающий вернется в Петербург, если не сумеет закрепиться в Северной Америке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Демидов прошел всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова-2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодежной хоккейной лиги. В составе главной команды форвард стал лучшим бомбардиром сезона 2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что форвард СКА Арсений Грицюк попрощался с болельщиками петербургского клуба перед отъездом в НХЛ. По всей вероятности, нападающий будет выступать за «Нью-Джерси Девилз».

Андрей Маркелов