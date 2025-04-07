Главные новости за 7 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Начало строительства второй очереди петербургского аэропорта Пулково перенесли на 2027 год. Одной из причин назвали высокую стоимость заемных средств, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Изначально реализацию проекта наметили на 2025 год. О таких планах также говорил председатель правления ВТБ Андрей Костин, структуры банка входят в состав акционеров управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Сотрудники полиции нагрянули в шесть заведений сети кальянных в Санкт-Петербурге после жалоб посетителей на ухудшение самочувствия. Специалисты изъяли алкоголь на общую сумму более миллиона рублей. У правоохранителей возникли вопросы к табачной продукции и курительным смесям, которые используются в этой сети. Обыски прошли в шести точках, работающих в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, а также в главном офисе владельца заведений на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице.

«Общие ценности — основа роста в многополярном мире» выбрали в качестве главной темы Петербургского международного экономического форума. Она отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества, сообщили на сайте мероприятия. На фоне перемен в системе международных отношений ключевую роль играют суверенитет, уважение национальной идентичности, учет интересов всех участников глобального развития и взаимовыгодное партнерство.

Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга оказалась на нижнем этаже торгового центра на Ленинском проспекте вследствие обрушения пола. По факту инцидента проверку проводит прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, все произошло накануне. Под подростком провалился пол, и она оказалась на этаже ниже.

Привокзальную площадь для высокоскоростной магистрали (ВСМ) у Московского вокзала распланируют за 56 млн рублей. Соответствующий конкурс дирекция транспортного строительства объявила 4 апреля, известно о нем стало сейчас. Потенциальному победителю нужно будет выполнить работы до 5 ноября 2026 года.

Строительная компания Setl Group и ПАО Сбербанк договорились о предоставлении кредита на 2,84 млрд рублей для строительства 11-го корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об оформлении договора сообщили на сайте холдинга. Жилой комплекс комфорт-класса возводится на юге Петербурга. Этот корпус станет частью первого этапа строительства Univer City. Сдать его планируют в IV квартале 2027 года.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Терентьева, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Он осужден на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Терентьев стал фигурантом дела сразу по двум статьям (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). С 2007 года ему принадлежало 50% доли уставного капитала в ООО «Петербургские отели». В 2016 году он убедил партнера по бизнесу в намерении заключить несколько сделок на взаимовыгодных для сторон условиях. На самом деле подсудимый не планировал исполнять обязательства.

В марте 2025 года застройщики Санкт-Петербурга ввели в эксплуатацию 115,6 тыс. кв. м. жилья, включая более 23 тыс. кв. м в сегменте ИЖС. Год назад показатель ввода квартир в новостройках был более чем на 150 тыс. кв. м больше. По информации городского комитета по строительству, в прошлом месяце строители сдали в эксплуатацию новостройки в трех районах города. Больше всего нового жилья построили в Приморском районе: 43,1 тыс. кв. м в одном доме на 968 квартир.

Бывшего главу Санкт-Петербургского университета МВД, генерал-лейтенанта Александра Травникова 7 апреля доставили в 76-й отдел полиции, сообщила «Фонтанка». По данным издания, 51-летний полицейский провожал одного из родственников на Московском вокзале. Следом он вместе с членами семьи пошел в ресторан на площади Александра Невского, где случился конфликт. Сотрудников правопорядка вызвал кто-то из родственников экс-главы университета.

Проектная документация по строительству трех научных центров на территории комплексного научно-образовательного проекта ИТМО Хайпарк получила положительное заключение Главгосэкпертизы России. Речь идет об объектах второго этапа строительства, сообщили в пресс-службе ведомства. На территории кампуса возведут Центр информационных технологий, Центр фотоники и квантовых технологий и Центр наук о жизни и здоровье.

Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Петербургу (МИФНС) подала в Арбитражный суд города и Ленинградской области заявление о признании несостоятельным Ивана Жоресовича Алферова. На это обратил внимание «Деловой Петербург». Согласно данным картотеки суда, размер задолженности, указанный в заявлении, составляет 5,86 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили закрепить на федеральном уровне запрет использования изображений религиозных объектов без соответствующей символики. Проект инициативы был вынесен на рассмотрение городского парламента, документ размещен на сайте ЗакСа. «Разработка проекта федерального закона обусловлена негативной практикой изображения религиозных объектов в измененном виде, без указания религиозной символики, имеющейся на данных объектах»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.