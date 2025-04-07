Юная петербурженка свалилась на первый этаж ТЦ из-за обрушения пола
Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга оказалась на нижнем этаже торгового центра на Ленинском проспекте вследствие обрушения пола. По факту инцидента проверку ведет прокуратура.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, все произошло накануне. Под подростком провалился пол, и она оказалась на этаже ниже.
Сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов контролирующих органов дадут оценку соблюдению градостроительного и иного законодательства в торговом центре. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что девочка-подросток попала в больницу после ДТП на Индустриальном проспекте.