Главгосэкспертиза одобрила строительство трех научных центров ИТМО Хайпарка

Проектная документация по строительству трех научных центров на территории комплексного научно-образовательного проекта ИТМО Хайпарк получила положительное заключение Главгосэкпертизы России. Речь идет об объектах второго этапа строительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

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На территории кампуса возведут Центр информационных технологий, Центр фотоники и квантовых технологий и Центр наук о жизни и здоровье. Прежде эксперты Глагосэкспертизы согласовали строительство общежития, энергоцентра, систем водоотведения и других зданий и сооружений первой очереди.

ИТМО Хайпарк займет 258,91 тыс. кв. метров. Научные центры высотой 3-4 этажа будут вмещать современные лаборатории для проведения исследований по широкому спектру прикладных и фундаментальных научных проблем. Каждый корпус будет способен вместить 500 человек, включая 300 студентов, 180 преподавателей и сотрудников университета, а также 20 человек технического персонала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на первый этап развития кампуса СПбГУ выдано разрешение на строительство.

Татьяна Титаева