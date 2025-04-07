В Петербурге предложили запретить изображение храмов без религиозной символики

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили закрепить на федеральном уровне запрет использования изображений религиозных объектов без соответствующей символики. Проект инициативы был вынесен на рассмотрение городского парламента, документ размещен на сайте ЗакСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Разработка проекта федерального закона обусловлена негативной практикой изображения религиозных объектов в измененном виде, без указания религиозной символики, имеющейся на данных объектах»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, считают авторы инициативы (Павел Крупник, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок), православные храмы не должны быть изображены без креста, мечети — без полумесяца, синагоги — без Звезды Давида. Изменения планируется внести в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС принял документ о полуденном выстреле с любого места Петропавловской крепости.

Дарья Астанина