Проект планировки привокзальной площади для ВСМ подготовят за 56 млн рублей

Привокзальную площадь для высокоскоростной магистрали (ВСМ) у Московского вокзала распланируют за 56 млн рублей. Соответствующий конкурс дирекция транспортного строительства объявила 4 апреля, известно о нем стало сейчас.

Потенциальному победителю нужно будет выполнить работы до 5 ноября 2026 года. Подрядик также должен участь перспективное продление Днепропетровской улицы от Транспортного переулка до улицы Черняховского. Новый участок должен разгрузить автомобильный поток до терминала.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГИОП согласовал эскизный проект терминала ВСМ, его высота составит 22,5 метра. Все высокоскоростные поезда будут прибывать именно на Московский вокзал. Для пригородного сообщения Московского и Волховстроевского направлений откроют новый вокзал у метро «Волковская».

Андрей Маркелов