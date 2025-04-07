Строительство второй очереди Пулково перенесли на два года

Начало строительства второй очереди петербургского аэропорта Пулково перенесли на 2027 год. Одной из причин назвали высокую стоимость заемных средств, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Изначально реализацию проекта наметили на 2025 год. О таких планах также говорил председатель правления ВТБ Андрей Костин, структуры банка входят в состав акционеров управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). По информации источника, близкого к ВВСС, сроки строительства перенесли из-за необходимости вносить изменения в генплан города и правила землепользования. Также среди причин назвали необходимую для строительства высокую стоимость заемных средств.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 200 млрд рублей. Вторая очередь аэропорта будет возведена в три этапа. После расширения пропускная способность воздушной гавани увеличится до порядка 40 млн пассажиров в год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из аэропорта Пулково впервые запустили прямые рейсы в белорусский город Брест.

Татьяна Титаева