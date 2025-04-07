ФНС подала в суд заявление о признании несостоятельным бизнесмена Ивана Алферова

Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Петербургу (МИФНС) подала в Арбитражный суд города и Ленинградской области заявление о признании несостоятельным Ивана Жоресовича Алферова. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Согласно данным картотеки суда, размер задолженности, указанный в заявлении, составляет 5,86 млн рублей.

Иван Алферов зарегистрировался в Петербурге как индивидуальный предприниматель в октябре прошлого года. По данным платформы «Контур.Фокус», основной род деятельности ИП — аренда и управление недвижимым имуществом.

По предварительной информации, речь идет о сыне покойного ученого-физика Жореса Алферова, лауреата Нобелевской премии и бывшего депутата Государственной Думы РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд признал банкротом экс-миллиардера и сына бывшего вице-губернатора Говорунова.

Дарья Астанина