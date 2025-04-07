Экс-главу петербургского университета МВД доставили в отдел за хулиганство

Бывшего главу Санкт-Петербургского университета МВД, генерала-лейтенанта Александра Травникова 7 апреля доставили в 76-й отдел полиции, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 51-летний полицейский провожал одного из родственников на Московском вокзале.

Следом он вместе с членами семьи пошел в ресторан на площади Александра Невского, где случился конфликт. Сотрудников правопорядка вызвал кто-то из родственников экс-главы университета.

Прибывших на место правоохранителей Травников встретил по-генеральски, однако дальше слов дело не дошло. После медицинского освидетельствования генерала повезли в отдел, где вручили протокол о мелком хулиганстве.

На должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД Травникова указом президента назначили в 2018 году. Весной 2022 года он покинул должность по собственному желанию. До этого он возглавлял УМВД по Центральному району.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники полиции нагрянули в шесть заведений сети кальянных в Санкт-Петербурге после жалоб посетителей на ухудшение самочувствия. Специалисты изъяли алкоголь на общую сумму более миллиона рублей.

Андрей Маркелов