За три месяца года в Петербурге построили более 700 тыс. квадратных метров жилья

В марте 2025 года застройщики Санкт-Петербурга ввели в эксплуатацию 115,6 тыс. кв. м. жилья, включая более 23 тыс. кв. м в сегменте ИЖС. Год назад показатель ввода квартир в новостройках был более чем на 150 тыс. кв. м больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По информации городского комитета по строительству, в прошлом месяце строители сдали в эксплуатацию новостройки в трех районах города. Больше всего нового жилья построили в Приморском районе: 43,1 тыс. кв. м в одном доме на 968 квартир. В Колпинском районе сдали в эксплуатацию два дома на 1150 квартиры общей площадью более 41,7 тыс. кв. м. В Пушкинском районе сдали 7,1 тыс. кв. м в одном доме на 198 квартир. Кроме этого, 23,1 тыс. кв. метров сдали в сегменте ИЖС.

В марте 2024 года девелоперы ввели в строй 271,5 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 апреля этого года в городе построено 703,5 тыс. кв. м жилья, что более чем на 300 тыс. кв. м меньше, чем в прошлом году.

Александра Тен