Незаконно ставший владельцем «Гостиницы на Садовой» петербуржец осужден на 10 лет

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Терентьева, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Он осужден на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Терентьев стал фигурантом дела сразу по двум статьям (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). С 2007 года ему принадлежало 50% доли уставного каптала в ООО «Петербургские отели». В 2016 году он убедил партнера по бизнесу в намерении заключить несколько сделок на взаимовыгодных для сторон условиях. На самом деле подсудимые не планировал исполнять обязательства.

Бизнесмен стал единственным участником компании, владельцем 100% долей уставного капитала. Терентьев незаконно приобрел ООО «Гостиница на Садовой», общей стоимостью свыше миллиарда рублей.

Далее обвиняемый, чтобы придать владению правомерный вид, организовал переход права собственности недвижимого имущества на подконтрольное ООО «М-Финанс», легализовав имущество с преступным источником его происхождения. За эти махинации суд дал ему десять лет лишения свободы. Помимо этого, удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении ущерба на сумму более миллиарда рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заведующую детсадом в Петербурге заподозрили в получении чужих зарплат.

Татьяна Титаева