Полиция накрыла шесть петербургских кальянных из-за жалоб на качество табака

Сотрудники полиции нагрянули в шесть заведений сети кальянных в Санкт-Петербурге после жалоб посетителей на ухудшение самочувствия. Специалисты изъяли алкоголь на общую сумму более миллиона рублей.

У правоохранителей возникли вопросы к табачной продукции и курительным смесям, которые используются в этой сети. Обыски прошли в шести точках, работающих в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, а также в главном офисе владельца заведений на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице.

Полиция изъяла свыше 1000 единиц алкоголя на сумму более 1 000 000 рублей, 174 немаркированные коробки табака на сумму более 1 500 000 рублей, документацию и другие вещи, имеющие доказательное значение для следствия.

В отделы для разбирательства в качестве свидетелей доставлены 32 сотрудника. Помимо этого, правоохранители обнаружили 16 нелегалов, находящихся в России с нарушениями миграционного законодательства. Их привлекли к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции). В качестве обвиняемых допрошены 40-летний ранее судимый петербуржец и 31-летний житель Кудрово.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следствие оценило ущерб от действий консуматорш на Рубинштейна в 14 млн рублей.

Татьяна Титаева