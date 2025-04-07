Главные новости за 7 апреля. Новороссийск

Прокуратура ищет источник загрязнения Черного моря пальмовым маслом.

В Новороссийске площадь пожара на свалке уменьшилась до 300 кв. м.

Эколог из Новороссийска опубликовал спутниковые снимки горящей свалки.

Сферу ЖКХ Новороссийска будет курировать вице-мэр Александр Гавриков.

В Новороссийске автомобилисты выплатили 52 млн руб. штрафов в 2024 году.

Замначальника Новороссийской таможни стал руководителем в Астрахани.

В Новороссийске в I квартале допустили к ввозу 440 тыс. т цитрусовых.

Исполняющей обязанности начальника управления внутренней политики Новороссийска назначена Вера Криничная.

В Новороссийске к реконструкции очистных сооружений приступят в этом году.

Фонтаны в тестовом режиме начнут работать в Новороссийске с 15 апреля.

Экс-глава Абрау-Дюрсо Сергей Назриев умер в Крыму.

Новороссийский «Черноморец» обыграл «Енисей» в Красноярске.