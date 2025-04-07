Главные новости за 7 апреля. Новороссийск
Прокуратура ищет источник загрязнения Черного моря пальмовым маслом.
В Новороссийске площадь пожара на свалке уменьшилась до 300 кв. м.
Эколог из Новороссийска опубликовал спутниковые снимки горящей свалки.
Сферу ЖКХ Новороссийска будет курировать вице-мэр Александр Гавриков.
В Новороссийске автомобилисты выплатили 52 млн руб. штрафов в 2024 году.
Замначальника Новороссийской таможни стал руководителем в Астрахани.
В Новороссийске в I квартале допустили к ввозу 440 тыс. т цитрусовых.
Исполняющей обязанности начальника управления внутренней политики Новороссийска назначена Вера Криничная.
В Новороссийске к реконструкции очистных сооружений приступят в этом году.
Фонтаны в тестовом режиме начнут работать в Новороссийске с 15 апреля.
Экс-глава Абрау-Дюрсо Сергей Назриев умер в Крыму.
Новороссийский «Черноморец» обыграл «Енисей» в Красноярске.