В Новороссийске автомобилисты выплатили 52 млн рублей штрафов в 2024 году

52 млн руб. штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) выплатили новороссийские автомобилисты в 2024 году. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«За 2024 год сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России по Новороссийску вынесено 23,5 тыс. административных постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 52 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе ГИБДД Управления МВД России по Новороссийску.

В 2025 году в Новороссийске с открытия сезона произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Водители электросамокатов не были причиной обеих аварий.

В 2024 году из 12 аварий с электросамокатами в восьми случаях виновниками ДТП стали водители СИМ. Рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений Правил дорожного движения (ПДД) в отношении водителей электросамокатов регулярно проводятся сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России по Новороссийску.

Алена Воробьева