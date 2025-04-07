Экс-глава Абрау-Дюрсо Сергей Назриев умер в Крыму

В Крыму скончался бывший глава администрации сельского округа Абрау-Дюрсо Сергей Назриев. Ему было 66 лет, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Уроженец Луганской области, Сергей Исмоилович много лет жил и работал в Краснодарском крае. Многим новороссийцам он запомнился как глава администрации сельского округа Абрау-Дюрсо. На этой должности он проработал 7 лет»,— говорится в сообщении.

В 2016 году Сергей Назриев переехал с семьей в Евпаторию. В Крыму он работал директором клинического санатория для детей «Здравница». Был депутатом Евпаторийского городского совета Республики Крым второго созыва.

В 2022 году за активную гражданскую позицию, добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым был награжден орденом «За верность долгу».

Как сообщила глава Абрау-Дюрсо Ольга Котляр, прощание с Сергеем Назриевым состоится 10 апреля в 10:00 в Доме офицеров Новороссийска. Отпевание пройдет в 12:00 в храме святой блаженной Ксении Петербургской в Абрау-Дюрсо.

Алена Воробьева