В Новороссийске в I квартале допустили к ввозу 440 тысяч тонн цитрусовых

В первом квартале 2025 года в Новороссийске и других пунктах пропуска на Кубани допущено к ввозу более 440 тыс. т цитрусовых. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Всего в первом квартале 2025 года проконтролировано и допущено к ввозу на территорию Российской Федерации более 600 тыс. т плодоовощной продукции. Основными странами-экспортерами являются Египет (321,3 тыс. т), Турция (274,2 тыс. т), Израиль (23,8 тыс. т), Узбекистан (14,3 тыс. т) и Индия (9,4 тыс. т).

Большую часть импорта составили цитрусовые (440 тыс. т): апельсины, мандарины, свити, помело, грейпфруты и лимоны. Также карантинный фитосанитарный надзор проводился в отношении овощей (166 тыс. т): баклажаны, кабачки, капуста, картофель, лук, морковь, огурец, перец, редис, томаты, чеснок и фруктов (47,2 тыс. т): айва, виноград, гранаты, груши, киви, клубника, сливы, хурма, яблоки.

Из-за выявления 10 видов карантинных объектов сотрудниками Южного межрегионального Управления Федеральной службы Россельхознадзора запрещено к ввозу 285 партий. Общий объем запрещенной продукции составил 6,8 тыс. т.

Алена Воробьева