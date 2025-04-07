Эколог из Новороссийска опубликовал спутниковые снимки горящей свалки

Спутниковые снимки горящего мусорного полигона в Новороссийске компании РискСат зафиксировали попадание фильтрата в гидрологическую сеть региона. Фото и комментарии к ним в своем Telegram-канале опубликовал эколог Георгий Каваносян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РискСат Фото: РискСат

По его словам, фильтрат с горящего полигона начал мигрировать за его пределы и мог попасть в Черное море. Маршрут, по которому перемещался фильтрат, занимает 13 км: от ручья Безымянный через реку Озерейка в акваторию моря.

«На радиолокационных снимках от 1 апреля у берега в зоне устья реки Озерейка и в прибрежной зоне у пос. Южная Озереевка зафиксированы пленочные загрязнения. Есть вероятность, что некоторые из них могут быть связаны с возможным выносом речными стоками легких фракций фильтрата с полигона ТКО. Более точную информацию может дать лабораторное исследование качества воды речного стока. Этим вопросом сейчас занимается Росприроднадзор»,— прокомментировал господин Каваносян.

Следы фильтрата были обнаружены специалистами контрольно-ревизионного управления Новороссийска 26 марта 2025 года при проверке ручья Безымянный и реки Озерейки, расположенных вблизи мусорного полигона компании «Терра-Н». Отчет о проверке был направлен в вышестоящие инстанции.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что инспекция ведомства обнаружила следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора.

После попадания фильтрата с мусорного полигона в реку Озерейка в Новороссийске собственник свалки приобрел дополнительное насосное оборудование для откачки. В минувшие выходные площадь возгорания мусорного полигона на горе Щелба сократилась до 300 кв. м.

Алена Воробьева