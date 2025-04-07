В Новороссийске к реконструкции очистных сооружений приступят в этом году

Проект реконструкции очистных сооружений канализации «Алексино» получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В этом году планируется приступить к строительным работам. Реконструкция объекта будет выполнена без его вывода из эксплуатации на время проведения работ. Согласно проекту, устаревшие постройки будут заменены на новые корпуса, оснащенные современным оборудованием»,— говорится в сообщении.

После реконструкции очистка сточных вод в Алексино будет производиться в несколько этапов: механическая и биологическая очистка, обеззараживание очищенных сточных вод. После этого сточные воды будут готовы к сбросу через глубоководный выпуск протяженностью 1,7 км.

Общая проектная производительность объекта после реконструкции увеличится до 120 тыс. кубометров в сутки. Максимальная мощность очистных сооружений в Алексино сможет достигать 150 тыс. кубометров в сутки.

Алена Воробьева