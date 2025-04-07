Замначальника Новороссийской таможни стал руководителем в Астрахани
Первый заместитель начальника Новороссийской таможни Андрей Онипко возглавил Астраханскую таможню. Об этом сообщила пресс-служба Астраханской таможни.
Фото: Пресс-служба Астраханской таможни
Господин Онипко приступил к исполнению обязанностей 4 апреля. Он утвержден в должности после рабочего визита начальник Южного таможенного управления Андрея Беляева на Астраханскую таможню.
Полковник таможенной службы Андрей Онипко будет контролировать процессы таможенного оформления и контроля в Астрахани. До работы в Новороссийске он входил в руководящий состав таможенного поста в Сочи.