Замначальника Новороссийской таможни стал руководителем в Астрахани

Первый заместитель начальника Новороссийской таможни Андрей Онипко возглавил Астраханскую таможню. Об этом сообщила пресс-служба Астраханской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Астраханской таможни Фото: Пресс-служба Астраханской таможни

Господин Онипко приступил к исполнению обязанностей 4 апреля. Он утвержден в должности после рабочего визита начальник Южного таможенного управления Андрея Беляева на Астраханскую таможню.

Полковник таможенной службы Андрей Онипко будет контролировать процессы таможенного оформления и контроля в Астрахани. До работы в Новороссийске он входил в руководящий состав таможенного поста в Сочи.

Алена Воробьева