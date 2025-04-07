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Замначальника Новороссийской таможни стал руководителем в Астрахани

Первый заместитель начальника Новороссийской таможни Андрей Онипко возглавил Астраханскую таможню. Об этом сообщила пресс-служба Астраханской таможни.

Фото: Пресс-служба Астраханской таможни

Фото: Пресс-служба Астраханской таможни

Господин Онипко приступил к исполнению обязанностей 4 апреля. Он утвержден в должности после рабочего визита начальник Южного таможенного управления Андрея Беляева на Астраханскую таможню.

Полковник таможенной службы Андрей Онипко будет контролировать процессы таможенного оформления и контроля в Астрахани. До работы в Новороссийске он входил в руководящий состав таможенного поста в Сочи.

Алена Воробьева

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