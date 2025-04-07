В Новороссийске запустят фонтаны в тестовом режиме
Фонтаны в тестовом режиме начнут работать в Новороссийске с 15 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«Специалисты коммунальных служб приступили к расконсервации фонтанов: в ближайшие дни будет осуществлена очистка и промывка чаш, контроль герметичности всей сопроводительной техники, пуск и настройка специфических функций»,— написал господин Кравченко.
К 1 мая 2025 сезон фонтанов в Новороссийске откроется официально. В городе будут работать 15 водных сооружений.