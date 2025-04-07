Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске запустят фонтаны в тестовом режиме

Фонтаны в тестовом режиме начнут работать в Новороссийске с 15 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Специалисты коммунальных служб приступили к расконсервации фонтанов: в ближайшие дни будет осуществлена очистка и промывка чаш, контроль герметичности всей сопроводительной техники, пуск и настройка специфических функций»,— написал господин Кравченко.

К 1 мая 2025 сезон фонтанов в Новороссийске откроется официально. В городе будут работать 15 водных сооружений.

Алена Воробьева

Новости компаний Все