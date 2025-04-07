Сферу ЖКХ Новороссийска будет курировать вице-мэр Александр Гавриков

После ухода в отставку с поста вице-мэра Новороссийска Александра Яменскова его службы, включая сферу ЖКХ, полностью перешли в подчинение Александру Гаврикову. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Александр Гавриков с 7 апреля курирует сферу ЖКХ. После перераспределения служб с вице-мэром Александром Яменсковым с 20 февраля 2025 года в ведении господина Гаврикова — вопросы ГО и ЧС, транспорта и дорожного хозяйства, физической культуры и спорта, взаимодействие с правоохранительными органами и казачеством, внутренняя политика и органы местного самоуправления, бухгалтерский учет, формирование и содержание муниципального архива, информационная политика и СМИ.

Александр Гавриков родился 12 июня 1975 года. Окончил Краснодарский юридический институт МВД России в 2003 году. После службы в армии работал водителем в Краснодаре, в 1995 году переехал в Новороссийск, где по 2016 год служил в органах внутренних дел России. С 2016 года работал начальником управления внутренней политики и по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Новороссийска. В 2019 руководил МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» В 2021 году вернулся в Краснодар, где возглавил отдел по безопасности движения АО «Краснодаргазстрой», затем отдел транспорта и механизации ООО «Стройинвест-Групп». В 2023 году в Новороссийске исполнял обязанности начальника управления внутренней политики, с 2024 года — и. о. заместителя главы администрации Новороссийска.

Алена Воробьева