В Новороссийске сменился начальник управления внутренней политики

Исполняющей обязанности начальника управления внутренней политики Новороссийска назначена Вера Криничная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Вера Криничная возглавила управление после должности заместителя главы администрации Восточного внутригородского района по социальным вопросам. Ранее управление внутренней политики Новороссийска возглавляла Ирина Якупова.

С сегодняшнего дня, 7 апреля, сферу ЖКХ Новороссийска будет курировать вице-мэр Александр Гавриков. После ухода в отставку с поста его коллеги Александра Яменскова список служб, которые он курировал, полностью перешли в подчинение господину Гаврикову.

Алена Воробьева