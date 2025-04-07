Новороссийский «Черноморец» обыграл «Енисей» в Красноярске

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска на выезде обыграл «Енисей» в Красноярске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ФК «Черноморец» Новороссийск Фото: Telegram-канал ФК «Черноморец» Новороссийск

Игра в Красноярске прошла «всухую». «Черноморец» выиграл матч у «Енисея» со счетом 3:0.

«Гол Романа Акбашева не оставил равнодушным никого — классное исполнение дальнего удара»,— прокомментировал господин Кравченко.

Поддержать команду на трибунах в Красноярск из Новороссийска прилетел председатель Наблюдательного Совета ФК «Черноморец», основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

«Сегодня ночью по московскому времени и ранним утром по Красноярску прилетели из Петербурга на игру "Черноморца" с местным "Енисеем". Наш самолет припарковали рядом с лайнером авиакомпании "Россия". Присмотрелся к бортовому названию судна: "Новороссийск". Бывают же такие совпадения! Не стал до игры говорить об этом никому из футболистов и тренеров команды, чтобы не сглазить, не спугнуть удачу»,— поделился в своем Telegram-канале господин Шишкарев.

Эта победа дала «Черноморцу» возможность занять четвертое место в турнирной таблице в борьбе за возвращение в Премьер-лигу. Впереди — домашние матчи с «Ротором», «СКА-Хабаровск», «Балтикой» и «Сочи».

Алена Воробьева