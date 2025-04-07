Трамп заявил об отсутствии инфляции и потребовал ФРС снизить ставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенным пошлинам инфляция снизилась, а доходы страны значительно выросли, поэтому необходимо снижать процентную ставку. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Цены на нефть снизились, процентные ставки упали (медлительная Федеральная резервная система должна понизить ставки!), цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам»,— написал господин Трамп.

По мнению господина Трампа, росту экономики США не помешало даже увеличение тарифов со стороны «главного эксплуататора» — Китая. О пошлинах в 34% на все товары из США КНР объявила 4 апреля. Мера стала ответом на аналогичный тариф, введенный Дональдом Трампом 2 апреля. При этом новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими 20% и в сумме достигают 54%. Пошлины в 10-50% будут действовать, помимо Китая, в отношении 184 стран. После глава ФРС США Джером Пауэлл допустил рост инфляции из-за пошлин господина Трампа.

В то же время наблюдается обвал мировых фондовых площадок и нефти. Фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель. Биткойн опустился ниже $75.000. Нефть Brent опустилась ниже $64 за баррель — впервые с апреля 2021. Китайский фондовый рынок открылся падением на 10% — рекорд с 2008 года. За последние два дня глобальный рынок потерял $5 трлн.

О тарифной политике Дональда Трампа — в материале «Игра тарифов».

Екатерина Отрашкевич