Глава ФРС допустил рост инфляции из-за пошлин Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что введенные президентом Дональдом Трампом импортные пошлины могут привести к временному увеличению инфляции. При этом он считает, что введенные тарифы в долгосрочной перспективе сделают экономику США более устойчивой. Страна находится в выгодном положении, поэтому может дождаться более видимых результатов тарифной политики, прежде чем корректировать ставку, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джером Пауэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters Джером Пауэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Они, вероятно, приведут к росту инфляции в последующих кварталах. Чтобы избежать такого исхода, необходимо будет удерживать долгосрочные инфляционные ожидания на стабильном уровне. Наша обязанность — удерживать долгосрочные инфляционные ожидания на стабильном уровне и гарантировать, что единовременное повышение цен не станет постоянной проблемой инфляции»,— сказал глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что пришло время снижать процентную ставку. Он уверен, что введенные 2 апреля пошлины в 10–50% на импортные товары из 185 стран уже поспособствовали снижению инфляции и цен на энергоносители. Благодаря пошлинам господин Трамп рассчитывает получить $6–7 трлн.

Подробнее о введенных пошлинах — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Екатерина Отрашкевич