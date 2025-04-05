Стоимость меди падает максимальными темпами с 2022 года

Стоимость фьючерсов на медь в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) падает самыми быстрыми темпами с лета 2022 года. В 00:41 мск она составила $8630 за тонну (-7,4%).

В ходе торгов на LME падают в цене и другие цветные металлы. Стоимость алюминия сократилась на 1,79%, цинка — на 1,39, никеля — на 6,84%.

Стоимость металлов снижается на фоне масштабного введения американских пошлин. 3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале действия тарифов на импорт из 185 стран. На следующий день ответные пошлины ввел Китай. О готовности к аналогичным действиям заявили и власти ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».