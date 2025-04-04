FT: ЕС может ввести ответные пошлины на импорт из США в мае

Евросоюз может ввести в мае новые пошлины в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа, сообщила газета Financial Times. По данным издания, пошлины Дональда Трампа затронут товары ЕС на сумму более €350 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

В FT уточнили, что Брюссель все еще обдумывает ответ Вашингтону. При этом руководство ЕС готово вести переговоры, «чтобы устранить любые оставшиеся барьеры для трансатлантической торговли».

7 апреля ЕС направит пересмотренный список ответных мер государствам-членам, голосование запланировано на следующую неделю. Ожидается, что пошлины вступят в силу через месяц. Меры могут затронуть экспорт товаров из США на сумму до €26 млрд.

О новых пошлинах на импорт товаров из Евросоюза Дональд Трамп объявил 3 апреля. Тарифы затронули большинство товаров, экспортируемых из стран ЕС в США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».