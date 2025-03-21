Пробег на месте

Рынок легковых машин с пробегом в феврале просел всего на 0,6% год к году и на 5,5% к январю, что гораздо лучше, чем продажи новых автомобилей за этот же период. Ввиду значительного объема вторичного сегмента колебания там менее заметны, объясняют эксперты. От марта дилеры ждут стабилизации спроса, аналитики не исключают даже роста рынка к предыдущему месяцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в феврале снизились на 0,6% год к году, до 397,1 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Относительно января показатель сократился на 5,5%. Сергей Удалов из «Автостата» поясняет, что падение продаж в подержанном сегменте отражает общую тенденцию по снижению спроса на автомобили. Динамика не такая резкая, как по новым машинам (падение составило 24,9%, см. “Ъ” от 6 марта), отмечает эксперт, поскольку вторичный рынок в пять раз больше, а поэтому более стабилен и инертен. Но позитива не добавляет высокая ставка ЦБ, уточняет господин Удалов.

Падение продаж на вторичном рынке в феврале, согласно данным «Автостата», фиксируется по всем брендам из топ-10, кроме Lada, которая традиционно остается лидером сегмента.

Продажи подержанных машин марки выросли на 4,3%, до 105,97 тыс. штук. Второе место за японской Toyota: реализация автомобилей бренда сократилась на 7,1%, до 39,06 тыс. штук. Топ-3 замыкает южнокорейская Kia, снизившая продажи на 0,9%, до 21,12 тыс. штук. Следом идут южнокорейский Hyundai и японский Nissan, реализация которых упала на 3,2% и 8,5%, до 20,73 тыс. и 17,37 тыс. штук соответственно.

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в феврале 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение к январю (%) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 9825 –1,7 1,6 2 Lada 2114 8407 –1,7 –9,0 3 Kia Rio 7698 –3,6 1,9 4 Hyundai Solaris 7636 –2,5 2,2 5 Lada 4x4 7376 –5,2 3,9 6 Lada 2170 7371 –8,0 –1,3 7 Ford Focus 7096 –5,7 –4,9 8 Toyota Corolla 6155 –5,0 –5,1 9 Lada 2190 5765 –4,2 10,9 10 Toyota Camry 5686 –8,6 –0,4 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Самым популярным автомобилем в феврале в подержанном сегменте стал седан Lada 2107. Первое место по продажам на вторичном рынке модель занимает с февраля 2024 года. На второй строчке другая модель АвтоВАЗа — Lada 2114 «Самара-2». Третье место занимает Kia Rio.

Большинство дилеров, опрошенных “Ъ”, подтверждают определенный спад продаж на вторичном авторынке, но, как и аналитики, отмечают не такое значительное падение, как в сегменте новых машин. «Это связано с более низкой средней стоимостью в сравнении с новыми автомобилями, которая, в свою очередь, позволяет потребителям минимизировать кредитную нагрузку при покупке или вообще не пользоваться заемными средствами»,— считает директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. По данным «Автостата», средняя цена подержанного легкового автомобиля в феврале была 1,48 млн руб.

По мнению замгендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Романа Титова, основной фактор негативной динамики — ключевая ставка, которая привела к увеличению стоимости кредитов.

Кредиты на поддержанные автомобили сейчас выдаются под 30–33% годовых, отмечает топ-менеджер. Кроме того, в компании ожидают небольшой рост цен на подержанные автомобили, связывая это с тем, что количество качественных машин с пробегом на рынке сокращается. «Уже более трех лет он не пополняется в достаточном объеме такими машинами, что ведет к снижению предложения. С ростом спроса на такие автомобили их стоимость будет увеличиваться»,— уверен топ-менеджер.

Если сравнивать результаты января—февраля, то рынок находится в плюсе относительно прошлогодних показателей аналогичного периода: продажи выросли на 12,9%, до 817,4 тыс. штук, отмечают в «Автостате». Сергей Удалов объясняет показатели скорее эффектом низкой базы прошлого года, нежели индикатором значительного роста рынка. Прогноз по небольшому падению продаж или в лучшем случае результатам на уровне прошлого года во вторичном сегменте в 2025 году эксперт не меняет.

Ожидания от марта у аналитиков и участников рынка умеренные. «На данный момент рынок автомобилей с пробегом сохраняет стабильность без выраженной динамики роста или снижения. Продажи остаются на уровне февраля, что свидетельствует о сформировавшейся выжидательной позиции покупателей»,— отмечает директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань. Существенного сезонного спроса в марте в компании не фиксируют: в лучшем случае месяц окажется чуть лучше, чем февраль. Господин Гришаков вторит, что в марте ожидается стабилизация спроса, но о росте говорить пока рано. Но Сергей Удалов более оптимистичен и ждет, что на рынке автомобилей с пробегом весенний спрос все равно будет.

Наталия Мирошниченко